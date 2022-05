Energie rinnovabili, Bergesio (Lega): “Bene emendamento che consente di superare la potenza autorizzata impianti biogas”

“Un passo importante verso la sostenibilità e la flessibilità delle rinnovabili”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura, commenta l’emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato sulla produzione di energia elettrica da impianti biogas.



“Le commissioni Finanze e Industria del Senato - dichiara il Sen. Bergesio - hanno approvato un emendamento della Lega che consente di superare la potenza autorizzata dei motori biogas aumentandola fino ad un massimo del 20%. La potenza extra non è incentivata e l’energia elettrica viene venduta a prezzo di mercato”.



L’obiettivo del provvedimento è contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo. Le disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anche nel caso in cui gli impianti accedano a regimi di incentivazione.



“Si tratta di un passo importante verso la produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguenza un contenimento dei costi energetici”, conclude Bergesio.