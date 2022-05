Entro l'autunno i lavori di manutenzione straordinaria del depuratore comunale a Monterosso Grana

Inizieranno entro l'autunno i lavori di manutenzione straordinaria del depuratore a servizio della fognatura comunale, che avverrà mediante la sostituzione delle fosse e l’inserimento di una sgrigliatrice a monte.

Questa costituisce, tra le diverse valutate, la soluzione in grado di coniugare un’economia di costi di realizzazione, di tempi di progettazione ed acquisizione delle autorizzazioni, oltre ad un modesto impatto territoriale essendo il depuratore esistente collocato in area prossima al torrente e pertanto circondato da terreni tecnicamente inedificabili.



Dopo mesi di lavoro si è trovata la soluzione ottimale per migliorare un servizio di vitale importanza per la comunità.



La copertura economica è data dai fondi Ato, gestiti da A.C.D.A.; il costo finale dell'opera, comprensivo di scogliera, è di circa 290.000 euro.