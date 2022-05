Fossano assegna la cittadinanza onoraria al generale Figliuolo

E’ con una cerimonia fissata per la mattinata di venerdì 20 maggio che il Comune di Fossano conferirà la cittadinanza onoraria al generale Francesco Paolo Figliuolo.



L’annuncio è appena arrivato dalla città degli Acaja, che per il cerimoniale che avrà inizio alle ore 9,30 in piazza Castello si annuncia anche la presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Stefania Pucciarelli, chiamata a ritirare la cittadinanza onoraria che lo stesso Municipio ha deciso di attribuire alla figura del Milite Ignoto.



Nato a Potenza l’11 luglio 1961, dal 26 dicembre 2021 al vertice del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa, dal 1º marzo dello stesso anno allo scorso 31 marzo il generale Figliuolo è stato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.



La decisione di conferirgli la cittadinanza onoraria, che in provincia fa seguito a quella assegnatagli nell’ottobre scorso a Saluzzo, era stata presa con voto unanime del Consiglio comunale fossanese lo scorso 27 settembre, come segno di riconoscimento e gratitudine per il prezioso contributo da lui offerto nella lotta alla pandemia e per aver efficacemente organizzato la campagna di vaccinazione anti Covid.



In quella stessa occasione il sindaco fossanese Dario Tallone aveva ricordato i trascorsi in città del generale, che nella caserma Perotti divenne comandante del I Reggimento di Artiglieria da Montagna negli anni 2004-2005.