Tit 'Chiamo, nessuno risponde': all'Iris di Dronero la presentazione del documentario su Franco Baudino

Al teatro Iris di Dronero, venerdì 13 maggio, alle ore 21 verrà presentato il documentario 'Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro.'

Realizzato da Davide Demichelis, è dedicato a Franco Baudino: montanaro per scelta, uomo dotato di grande conoscenza e sensibilità.

Il nome Baudino, infatti, risuona non soltanto in Valle Maira e, se si giunge ad Elva, con molta probabilità lo si incontra. La storia, le antiche e nuove tradizioni, le curiosità... della montagna lui potrebbe passare giorni interi a raccontare. La sua casa immersa nel silenzio, l'irrinunciabile esigenza di trascorrere in alta montagna la sua quotidianità e quel rapporto stretto con i colori, i paesaggi, il vento, le stagioni ed i profumi.

Ad ingresso libero, sarà una serata di profonde emozioni, un rendere omaggio ad un uomo profondamente legato alla Valle Maira ed a quanto di prezioso alle generazioni trasmette.