Bagnolo, al teatro Silvio Pellico un concerto di solidarietà con il popolo ucraino

Sabato 14 maggio, alle 21, il teatro “Silvio Pellico” ospiterà due gruppi musicali per un concerto di solidarietà a favore di alcuni progetti di aiuto e sostegno alla popolazione ucraina. Sul palco del teatro si esibiranno due gruppi musicali: la “Fonderia Artistica Industriale” e i “Red Wine & Blues”, per sostenere i progetti di Avsi (Associazione Volontari Servizi Internazionali). In particolare, l’Avsi, organizzazione non profit, nata nel 1972, opera dall’inizio della crisi nel Donbass. Già il 24 febbraio l’Avsi si è subito attivata per portare aiuto agli ucraini in fuga dai bombardamenti. Quattro i progetti. Direttamente in Ucraina, con il sostegno alla Caritas di Leopoli; e a Chernivtsi e Ivano Frankivsk. In Polonia e Romania, in collaborazione con Avsi Polska e con la Caritas Lublino. In Moldavia, in collaborazione con “Fundatia Regina Pacis” (ente della diocesi di Chisinau). E in Italia, nelle città che ospitano le più numerose comunità ucraine (Milano, Bologna, Roma e Napoli).

Durante la serata, ad ingresso libero, è prevista la raccolta fondi per le iniziative Avsi. Per informazioni cell. 3355634899. Per ulteriori notizie circa l’attività cinquantennale dell’associazione Avsi si può visitare il sito www.avsi.org.