Dal 19 al 22 maggio a Cavallermaggiore la seconda edizione di "ISTANTANEA"

L'associazione Cordata F.O.R. presenta ISTANTANEA, rassegna di circo contemporaneo, la seconda edizione si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 in Piazza Baden Powell a Cavallermaggiore (CN) che per l'occasione ospiterà le arene Antilia e Parade78

Oltre agli spettacoli di giocoleria, acrobatica, mano a mano, canto e clownerie e quest'anno sarà presente PLAY: un'area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno.

PROGRAMMA SPETTACOLI

venerdì 20 maggio|

ore 19:00 Son tutte palle compagnia Chalibares

ore 21:30 Etti di circo professionisti Cordata For e allievi Fuma che'nduma

sabato 21 maggio

ore 17:00 Responsabilità (il)limitata di un concerto fisico compagnia Phonophobia

ore 19:00 Rapa Rules Show Marco Raparoli

ore 21:30 La dama demodè * Duolinda

domenica 22 maggio

ore 17:00 Doppio Zero compagnia Carpa Diem

ore 19:00 100% paccottiglia compagnia Circo Pacco

Evento realizzato grazie al Bando Corto Circuito di Piemonte dal Vivo, al contributo della Regione Piemonte e alla collaborazione della scuola di circo Fuma che'nduma e del Comune di Cavallermaggiore (CN)

Cordata F.O.R., network di circo contemporaneo con base a Torino, sostenuto dal Ministero, riunisce il lavoro delle compagnie Fabbrica C e OnArts. Artisti che provengono da differenti esperienze e formazioni conseguite in Italia e all'estero.

BIGLIETTI

INTERA GIORNATA 12,00 euro

SINGOLI SPETTACOLI:

INTERO 8,00 euro; RIDOTTO 5,00 euro (over 65, allievi scuole circo, bambini fino a 10 anni);

PLAY 2,00 euro

* solo per lo spettacolo "La dama demodè" ingresso OMAGGIO "Festa delle famiglie"

PROGRAMMA: https://cordatafor.com/istantanea - INFO: istantanea@cordatafor.com +39 351 548 8100 (dalle 14 alle 20)