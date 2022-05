Venerdì 20 maggio arriva il Giro a Cuneo: scuole chiuse

Ce lo si aspettava, ma adesso è ufficiale: le scuole di ogni ordine e grado della città di Cuneo - a eccezione di quelle dell'Oltre Stura - chiuderanno nella giornata di venerdì 20 maggio per l'arrivo del Giro d'Italia.



L'ordinanza sindacale è stata realizzata ieri (9 maggio) e pubblicata sull'albo pretorio.



L'arrivo della 13^ tappa della corsa rosa prevede chiusure e interdizioni al traffico di diverse strade, in orari tali da creare notevoli problematiche connesse al trasporto degli alunni, in particolare per il rientro alle proprie abitazioni. La gestione in sicurezza dell’evento ha quindi fatto ritenere opportuno procedere precauzionalmente alla sospensione dell’attività didattica degli istituti scolastici, onde evitare disagi per gli studenti e per le loro famiglie.



Saranno invece regolarmente in funzione gli Asili Nido (0-3 anni) presenti sul territorio comunale.