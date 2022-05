Ecco il gruppo “Uniti per Borgo” a sostegno di Roberta Robbione: “Il nostro è un programma partecipato”

“E' venuto il momento di mettere in campo uno sforzo eccezionale per la ripartenza ed è per questo che il nostro programma amministrativo per la città di Borgo San Dalmazzo vuole contemplare tutti gli aspetti di cui l'amministrazione comunale si deve occupare, con forza e serietà, a partire dal recupero di quegli ambiti che hanno forzatamente avuto una battuta d'arresto”. È l'intento di Roberta Robbione, candidata sindaco a Borgo San Dalmazzo con la lista “Uniti per Borgo”.

Ecco il gruppo che la sostiene: Fabio Armando detto Nando, Riccardo Barale, Armando Boaglio, Luca Bottero, Elena Ferreri detta Nena, Michela Galvagno, Matteo Giordanengo, Rita Giordano, Clelia Imberti, Ivana Lovera, Paolo Macagno, Katia Manassero, Gerardo Matta, Alessandro Monaco, Francesco Rosato, Michela Varetto.

"È un gruppo coeso che sta lavorando da mesi, stiamo incontrando tutte le realtà del territorio ed il nostro è un programma partecipato – aggiunge Roberta Robbione -. Abbiamo esperienza, competenze diverse ed uno unico scopo: lavorare al servizio del bene comune. Lo faremo con onestà, trasparenza e competenza al servizio della comunità intera, ripartendo dal decoro urbano, dalla sicurezza, dall'ambiente e dal rilancio della città”.



E conclude: “Perché Borgo ritorni a crescere dobbiamo crederci tutti insieme. Siamo disponibili ad incontrare i cittadini, ad ascoltarli, a confrontarci per il bene della nostra città”

Per contattare la candidata e il gruppo “Uniti per Borgo”:



tramite mail a unitiperborgo@gmail.com

su facebook alla pagina UNITI PER BORGO

su instagram all’account uniti_per_borgo