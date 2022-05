"Tutti piccoli principi" a Saluzzo con la serata di beneficienza dell'associazione L'Airone di Manta

L’Associazione "L'Airone ODV", con sede in Manta, nasce nel 1999 da un gruppo di genitori mantesi e si propone, attraverso l'opera dei volontari, di promuovere attività ludiche, favorire una rete di relazioni e solidarietà e sensibilizzare sul tema dei bambini, dell’infanzia, del rapporto genitori-figli in particolare per le situazioni di disagio e difficoltà legate soprattutto alla disabilità.

Il progetto “A casa mia” nello specifico servirà all’accompagnamento in soluzione abitative e alla vita indipendente di una ventina di ragazzi disabili, aumentando e rafforzando le abilità e risorse necessarie e preparandoli per una vita futura il più autonoma e consapevole possibile sotto diversi punti di vista. Lo spettacolo, dal titolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI, è tratto dal libro di Antoine de SaintExupéry “Il Piccolo Principe” ed è un format che miscela musica dal vivo, danza e teatro.

Uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia. #TUTTIPICCOLIPRINCIPI vede sul palco, oltre ai 4SANGIU Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce) e Alberto Bobo Bosio (chitarre), la violinista Alessia Castellino, la ballerina Marta Cavallo della scuola “La Maison de la Danse” di Cuneo con le coreografie di Simona Rivotti e gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’“Accademia Teatrale Toselli” di Cuneo nei panni dei personaggi del romanzo.

La scenografia dello spettacolo sarà un tripudio di colore, grazie agli elaborati di tanti bambini, che hanno illustrato con varie tecniche pittoriche le principali scene del Piccolo Principe; segnaliamo soprattutto le preziose collaborazioni con l’Istituto Comprensivo di Moretta, classi quarta e quinta della Scuola primaria intercomunale Polonghera-Faule e la “Scuola dell'Infanzia "Asilo Infantile Regina Pacis" di Villanova Mondovi’. Dietro le quinte e in prima linea nell’ organizzazione dello spettacolo Silvana Barberis. Presenta la serata Matteo Garnero di Telegranda.

Scopo della serata sarà la raccolta fondi per finanziare una parte del progetto dell’associazione mantese dal titolo “A casa mia“ relativo all’autonomia e all’indipendenza della via di una ventina di ragazzi disabili riconducibile a tre fasi di attività: la prima per capire come i ragazzi vorrebbero la vita fuori casa con l’aiuto di un esperto nel settore; la seconda relativa all’utilizzo, per qualche tempo, di un alloggio indipendente con educatori ed OSS; la fase 3 utile al monitoraggio delle attività svolte in questo tempo, sempre effettuate da un esperto educatore. Si ringraziano la Città di Saluzzo che ha patrocinato la serata, il CSV Società Solidale di Cuneo per il sostegno, il Rotary Club di Saluzzo per il contributo donato e tutti coloro che vorranno partecipare alla raccolta fondi.

L’ingresso è libero. Per prenotazioni chiamare “L’ Airone” al numero 0175 062985 oppure scrivere a info@aironemanta.it Vietato mancare… saremo, per qualche ora, tutti piccoli principi! Per chi volesse contribuire al progetto “A casa mia” l’IBAN de L’ AIRONE è: IT-18-A-05387-46440-000038026672 Domiciliato BPER Banca – agenzia di Manta intestato a ASSOCIAZIONE DI GENITORI “L’AIRONE ODV” e il link per Satispay (Negozio) L’Airone Manta e’: https://www.satispay.com/app/pay/shops/c4d1b286-b40e-418a-bd8b-b78bb7db75f8