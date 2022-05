Fossano, docenti del "Vallauri" in Belgio per confrontare le metodologie didattiche locali

Gli insegnanti del "Vallauri" di Fossano durante la visita in Belgio

Il “Vallauri” è scuola accreditata “Erasmus+”. Il piano pluriennale presentato dall'istituto di istruzione superiore fossanese verte sul tema della sostenibilità, che vuole essere interpretata nella quotidianità e in ogni sua declinazione possibile, formando costantemente docenti, studenti e personale della scuola.

Il corrente anno scolastico è dedicato alla formazione dei docenti e allo scambio di buone pratiche, attraverso esperienze di job-shadowing con altri istituti europei e corsi di formazione sulle tematiche legate al progetto.

Dopo la prima esperienza di job shadowing presso il Colegiul Economic “Ion Ghica” di Târgoviște, svoltasi ad inizio aprile in Romania, un secondo scambio della durata di una settimana si è da pochi giorni concluso.

Due docenti del team Erasmus sono infatti partiti alla volta di Leuven, splendida città del Belgio, dove hanno partecipato ed osservato le attività didattiche dell' Heilig Hart Instituut, con l'obiettivo di confrontare le diverse metodologie didattiche e comprendere l'organizzazione scolastica e la cultura belga.

Hanno inoltre avuto la fortuna di venire a contatto con una classe di studenti finlandesi e con i loro docenti che, proprio in quei giorni, stavano vivendo una esperienza di scambio con la scuola belga sui temi della qualità dell'aria rilevata (un progetto simile si sta portando avanti all'interno del Vallauri)...chissà che non possa nascere una futura collaborazione!

Ma non ci si ferma qui. Un'altra coppia di docenti sono in questi giorni nella zona di Almeria (Spagna) per confrontarsi con la scuola bilingue IES Turaniana di Roquetas de Mar nell'ottica della costruzione di una dimensione sempre più europea dell'istituto.