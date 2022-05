Atletica AVIS Fossano organizza le prove dei campionati regionali giovanili domenica 15 maggio agli impianti sportivi Santa Lucia

Atletica AVIS Fossano, realtà sportiva locale che si avvicina ai cinquanta anni di attività, dopo gli ottimi risultati del nono meeting athletic elite di Milano, si prepara ad ospitare la prova del campionato regionale individuale ambosessi.

Il 30 aprile la manifestazione internazionale tenutasi nel capoluogo lombardo ha infatti regalato all'Atletica Fossano il quarto posto di Francesca Bianchi sugli 800 metri, col tempo di 2'07"44.

Il risultato potrebbe portarle in dote uno dei posti a disposizione ai campionati italiani assoluti a cui quest'anno potranno partecipare soltanto in 16.

Il gruppo che si sfiderá a livello nazionale sarà determinato dalla Challenge di Firenze di inizio giugno e in seguito alle graduatorie valide alla data del 12 giugno.

Francesca Bianchi nel frattempo si allenerá in alcune gare di 400 metri, per poi ritornare agli 800, sua specialità.

Domenica 15 maggio, invece, presso il villaggio sportivo Santa Lucia, l'Atletica Fossano organizza la prova dei campionati regionale individuali.

Il ritrovo é per le ore 13,30, l'avvio delle gare dalle 14,30 con le specialitá 60 metri, 60 metri a ostacoli, salto in alto, lancio del vortex, 1000 metri, salto in lungo, lancio del peso e marcia 2 kilometri. La chiusura prevista per le 17,30.

Le iscrizioni delle squadre, che non hanno limiti quantitativi di atleti, ma ognuno di loro potrà prendere parte ad una sola gara, scadono giovedì 12 alle 22.

Il riferimento é il tecnico, responsabile Atletica Fossano Paolo Braccini, numero: 3286659260.