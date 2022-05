Ciclismo, il comitato organizzatore della Bra-Bra ricevuto in municipio dal sindaco Fogliato

Il comitato organizzatore della Bra-Bra durante la visita in municipio

Il Comitato organizzatore della Bra-Bra Specialized - Fenix Grand Prix, Gran fondo tra Langhe e Roero svoltasi domenica 24 aprile 2022 con partenza e traguardo a Pollenzo, è stato ricevuto questa mattina, martedì 10 maggio, a Palazzo comunale.

Il Sindaco Gianni Fogliato, gli assessori e il vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Panero, si sono complimentati con il gruppo, guidato dal presidente Sandro Stevan, per l’ottimo risultato conseguito, sia relativamente alla manifestazione sportiva che alle tante e positive ricadute che questa ha portato sull’intero territorio.

Dopo due anni di pandemia, l’edizione 2022 è tornata a far registrare grandi numeri, come spiegato dal presidente Stevan: 1727 iscritti (di cui il 10% circa donne), provenienti da 59 province italiane, 18 regioni e ben 14 nazioni.

Ringraziando i volontari della Granfondo, il cui plauso per l’ottima organizzazione è giunto anche da parte di “Cicloturismo”, una delle massime riviste del settore, il Sindaco e gli amministratori braidesi hanno sottolineato l’importanza del “continuare a fare squadra, anche in vista del prossimo trentennale della manifestazione ciclistica, con e per il territorio”