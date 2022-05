Mtb: si avvicina il giorno della GF Pedalanghe, il Marathon Bike Cup Specialized approda in Granda

Dopo l’esordio sulla Riviera dei Fiori in quel di Alassio, il Marathon Bike Cup Specialized inizia a salire di quota e dal mare si sposta in collina, per la precisione a Cossano Belbo per la GF Pedalanghe.

E’ giunto infatti il momento della seconda tappa del circuito, nell’affascinante cornice delle colline dell’Alta Langa, patrimonio dell’UNESCO. La GF Pedalanghe è giunta alla sua 9° edizione e porterà i biker a pedalare in uno scenario unico, per gran parte immerso tra preziosi e famosi vigneti, noccioleti e boschi di castagni, sui quali scrisse fiumi di parole Cesare Pavese, uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo originario proprio di queste zone.

La granfondo avrà uno sviluppo di 45km e 1800 metri di dislivello, con partenza alle 10.00 dalla piazza del Municipio. Il percorso conta 3 salite principali e il 94% di sterrato, con i punti più divertenti individuati nel Bike Park Alta Lang e l’adrenalinico “cavatappi Prince”, dove si potrà fare la differenza. Il terreno è drenante e promette di reggere bene anche in caso di pioggia. La caccia sarà aperta ai due leader assoluti del circuito, Adriano Caratide e Costanza Fasolis. Cinque minuti dopo la Granfondo prenderà il via anche la Mediofondo di 23km per 900 di dislivello positivo.

Prima, durante e dopo la corsa, atleti e famiglie potranno intrattenersi su un territorio fantastico che sa offrire tanto dal punto di vista turistico, sia culturale che enogastronomico: i luoghi cari a Cesare Pavese, le cantine per le degustazioni e la visita delle cattedrali sotterranee (storiche cantine scavate nel tufo), i musei del vino, il castello di Mango, i sentieri naturalistici. Insomma, non ci sarà da annoiarsi per nessuno.

Appuntamento domenica 15 maggio per la GF Pedalanghe e per un altro week end all’insegna del Marathon Bike Cup Specialized.

PROGRAMMA GARE

27 Marzo: GF Muretto di Alassio – Alassio (SV)

15 Maggio: GF Pedalanghe - Cossano Belbo (CN)

29 Maggio: Gran Paradiso Bike – Cogne (AO)

5 Giugno: Rampignado - Bernezzo (CN)

18 Giugno: La Via del Sale - Limone Piemonte (CN)

3 Luglio: Assietta Legend – Sestriere (TO)

28 Agosto: Tour des Salasses Mont Blanc – La Salle (AO)

18 Settembre: GF Monte San Giorgio – Piossasco (TO)

2 Ottobre: La Prevostura - Lessona (BI)