A Neviglie 160 mila Euro investiti per lavori pubblici e un grande progetto in arrivo

Neviglie, un paese attivo che si sta muovendo su più fronti in questa primavera. Sport, opere di viabilità, dissesto idrogeologico, rispetto della natura. Abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco Corrado Benotto che afferma:

«Siamo in procinto di aprire il circolo sportivo “I cavjot”, con bar, ristorante e campo da tennis in sintetico, gestito da Fabrizio De Maria, che darà anche lezioni di tennis in quanto maestro di questa disciplina sportiva, e dalla moglie Denise. La coppia si occuperà anche della nuova bottega alimentare. Per il nostro paese aprire queste due strutture significa molto perché possono essere punti di ritrovo e di vita sociale».



Capitolo lavori pubblici: la carne al fuoco non manca di certo: «Abbiamo terminato i lavori di ingegneria naturalistica in strada dei Boschi - continua il sindaco - e siamo in attesa di terminare le opere di asfaltatura. L’investimento totale è di 80 mila Euro circa.

Per far fronte al dissesto idrogeologico è stata ricostruita la scogliera dell’affluente di destra del fiume Tinella: sono state posizionate pietre e rinforzato il versante per un importo di circa 80 mila Euro.

Sono imminenti i lavori di messa in sicurezza di strada Baricchi e di strada Ronco: un lavoro imponente che permetterà di rifare tutti i viadotti lungo le strade, di allargare la banchina e di incanalare i diversi rii d’acqua che scendono dalla collina. Ci sarà tanto lavoro “sommerso” per rendere la zona sicura».



E l’attenzione alla natura è un aspetto importante: «È stata sistemata un’area adibita a tartufaia didattica, adiacente ad una nuova piazza in paese. A fianco della piazza, che stiamo terminando, sta nascendo la “vigna del Comune”, un appezzamento dove sono già presenti le barbatelle piantate un anno fa che daranno pinot e chardonnay per il nostro Alta Langa Docg. Un modo per portare in giro il nome di Neviglie».