Bra, intitolata al professor Antonio Coraglia l’aula di musica della Scuola Media “Dalla Chiesa” (FOTO)

Il pensiero di Antonio Coraglia da giovedì 5 maggio accompagnerà per sempre alunni e docenti della Scuola Media “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Bra, la cui aula di musica è stata intitolata al professore deceduto l’8 dicembre 2021, all’età di 61 anni.

Presenti alla cerimonia il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore Daniele Demaria, i consiglieri comunali Marina Isu e Francesco Testa, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Bra 2, Patrizia Donato La Vitola, ex colleghi, alcuni genitori rappresentanti di classe, famigliari del professor Coraglia. Oltre agli studenti che si sono ritrovati uniti in un sentimento di affetto comune e trasversale alle diverse età, per una persona che ha lasciato in ciascuno un importante segno lungo il proprio percorso umano e culturale.