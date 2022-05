Domani, a Pinerolo, l’ultimo saluto all'ex sindaco di Oncino Piero Paolo Abburà

Si terranno domani, giovedì 12, nella parrocchia di San Leonardo Murialdo in via Pietro De Bernard 40 a Pinerolo, i funerali del vigile Piero Paolo Abburà, che prestava servizio nel comando cittadino ed era stato anche sindaco di Oncino, nel Cuneese.



La celebrazione si svolgerà alle 15,30 con partenza dalle camere mortuarie di Saluzzo alle 14,30. Dopo la funzione, la salma verrà portata al cimitero di Oncino, con una sosta davanti alla parrocchia di Santo Stefano.



Abburà è rimasto vittima di un incidente venerdì 6 maggio sulla Pinerolo-Saluzzo e lascia la moglie e tre figli. Per sua volontà i famigliari invitano a non portare fiori, mentre le eventuali offerte verranno destinate all’associazione ArteInVita e alla missione ‘Dal Monviso al Brasile’.