Entusiasmo e partecipazione per l'esibizione del Trio Pierre Louy all'interno di "Incontri d'Autore"

Per questo suo ultimo appuntamento, l’iniziativa ha accolto nella splendida cornice della Sala S. Giovanni di Via Roma un ensemble riconosciuto a livello internazionale: il Trio Pierre Louys, nato nel 2000 dall’incontro fra Igor Riva (violino), Andrea Cavuoto (violoncello) e Lorena Portalupi (pianoforte).

Si è conclusa nel pomeriggio di domenica 8 maggio, la seconda parte della rassegna concertistica “ Incontri d’Autore ”, organizzata dalle Associazioni Promocuneo e Amici della Musica di Savigliano, in rete col Comune di Cuneo.

​Il programma ha previsto l’esecuzione di musiche di Clementi (Trio Op. 28 n. 2), Beethoven (Trio Op. 1 n. 3) e Rachmaninov (Trio elegiaco n. 1): un assortimento eterogeneo sotto il profilo storico ed espressivo, che ha goduto di un’interpretazione intelligente e sensibile. Forte della sua ventennale esperienza, il Trio Pierre Louys ha infatti dato risalto alla finezza del pensiero cameristico di Clementi, così come alla «logica di studiati contrasti» (A. Quattrocchi) beethoveniana e all’irruente virtuosismo rachmaninoviano.

​Un concerto di chiusura che ha dunque confermato una volta di più la qualità della proposta musicale offerta dagli “Incontri d’Autore”, seminando le migliori speranze per il Cuneo Classica Festival (in programma dal prossimo 23 giugno), anticipato per l’occasione da Vera Anfossi e promosso dal medesimo consorzio culturale.

Francesco Cristiani