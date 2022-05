Il municipio di Farigliano si illumina con l'arcobaleno per la Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo

La giornata è dedicata sia ai disturbi psichiatrici in adolescenza, di cui maggiormente si parla in questo periodo, sia a quelli del neurosviluppo (linguaggio, apprendimento, autismo, altre disabilità).

"Per la giornata sono stati scelti i colori dell’arcobaleno, - spiegano dal Comune di Farigliano - a rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace per poter raggiungere davvero il proprio potenziale neuropsichico. Questa è sicuramente una piccola goccia nel mare per un supporto alla salute neuropsichica dei bambini e dei ragazzi, ma speriamo pian piano, di poter ampliare le iniziative per l’11 maggio nei prossimi anni ed aumentare l’attenzione e le risposte".