"I mondi della follia": se ne parlerà a Mondovì in un convegno dell'Associazione Italiana di Cultura Classica

I mondi della follia questo il tema che verrà affrontato nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 maggio, nel corso del convegno organizzato dall'AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica - delegazione di Cuneo) a Mondovì, in collaborazione con il liceo "Vasco-Beccaria-Govone", l'associazione "Gli Spigolatori" e il Centro Studi Monregalesi.

L'incontro si svolgerà in sala Ghislieri, a Piazza, dalle dalle 15 alle 17.30)

Nel corso della prima giornata interverranno il dr. Edoardo Cossetta su “La follia della disumanizzazione nell’era covidigitale” e il dr. Mauro Selis su “Tra gli anfratti della mente: stanze di follia quotidiana”.

I relatori della seconda giornata saranno i professori dei Licei, Stefano Casarino con “Il sapere non è essere saggi: la follia nella tragedia greca” e Marika Mangini, “Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le dà ascolto: la follia in Shakespeare”.