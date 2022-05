Indicazioni della Diocesi di Torino: ancora obbligatorio l’uso delle mascherine nelle celebrazioni al chiuso

Ci sono novità sulle norme di sicurezza anti-Covid, che riguardano la partecipazione alle Messe e ad altri riti religiosi.

Nei giorni scorsi, infatti, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha dettato le indicazioni circa l’utilizzo delle mascherine dal 1° maggio al 15 giugno 2022, spiegando che “L’uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali”.

Da parte dei vescovi giunge un richiamo al senso di responsabilità e, in considerazione dell’andamento dei contagi, vengono confermate le indicazioni precedenti diffuse in concomitanza con la fine dello stato di emergenza.

Anche la Diocesi di Torino, come indicato dal Vicario Generale, monsignor Valter Danna, segue tali orientamenti: “La Chiesa di Torino accoglie l’invito della Lettera inviata dalla Presidenza della CEI a tutti i vescovi in data 29 aprile 2022, che raccomanda l’utilizzo delle mascherine in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso, per momenti di celebrazione e catechesi. Per incoraggiare la partecipazione di tutti i fedeli, oltre che per proseguire le finora necessarie misure di contenimento del contagio, si stabilisce di mantenere ancora obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per tali circostanze, sino a diversa comunicazione”.

Rimane l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto, di tenere vuote le acquasantiere, di evitare strette di mano e abbracci allo scambio della pace, con l’invito a volgere gli occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino.

Si chiede pure che i ministri continuino a indossare la mascherina ed a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia, preferibilmente nella mano e che i luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti.

Già attuata la sospensione dell’obbligo del distanziamento interpersonale di un metro, ma si raccomanda tuttavia di evitare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi.

Inoltre, non è più necessario il Green Pass per le attività organizzate dalle parrocchie e così pure per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli operatori e i volontari che collaborano.