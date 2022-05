La Pro Loco San Sebastiano ha inaugurato la nuova cucina mobile per le manifestazioni

L' associazione Turistica Pro Loco di San Sebastiano di Fossano ha inaugurato sabato 7 maggio il nuovissimo allestimento della propria cucina mobile, una delle attrezzature di base per l'organizzazione degli eventi frazionali.

Marco Testa , presidente della Pro Loco: "Ormai per le realtà come la nostra le regole tecniche e burocratiche rendono l'organizzazione degli eventi assai difficile.

Per questo è sempre meno semplice trovare chi voglia ricoprire ruoli di responsabilità e soprattutto è necessario aggiornare la propria attrezzatura in modo da non trovarsi borderline rispetto alle regole della sicurezza.