La richiesta del Comune alla famiglia di Elena Ceste: 7mila euro di Imu arretrata per la casa dove lei fu uccisa

Un articolo, pubblicato da una testata locale astigiana, secondo cui il Comune di Costigliole d’Asti avrebbe inviato una lettera ai genitori e ai figli di Elena Ceste per intimare loro il pagamento di anni di IMU arretrata relativa all’immobile nel quale la famiglia viveva prima del tragico delitto, ha dato il ‘fuoco alle polveri’ di una polemica che prosegue a colpi di repliche.

A cercare di spegnerla sul nascere ieri era stato il sindaco costigliolese Enrico Cavallero. “Non abbiamo mai chiesto ai familiari della povera Elena di pagare l’IMU arretrata – ha precisato il primo cittadino ai colleghi de La Voce di Asti – anzi, ci siamo sempre adoperati, fin dalla campagna elettorale, per cercare di aiutarli in tutti i modi possibili. Inoltre li abbiamo incontrati più volte, proprio per cercare di venire incontro alle loro necessità”.

“Semplicemente – ha proseguito il primo cittadino – nei giorni scorsi abbiamo inviato a tutti i contribuenti registrati, compresi quindi anche i familiari della Ceste, una lettera in cui riportiamo per ciascuna unità abitativa gli importi corretti dell’IMU, fornendo loro anche un F24 già precompilato”. “Questo perché – ha aggiunto Cavallero – abbiamo avuto diversi risconti di persone che, rivoltesi a commercialisti che gli hanno sbagliato i calcoli, si sono visti arrivare anni dopo ingiunzioni di pagamento per importi anche rilevanti. In sostanza abbiamo fornito un servizio, comunicando gli importi esatti per ciascuna unità abitativa. Ma assolutamente, lo voglio ribadire, al momento non abbiamo assolutamente richiesto ai genitori e ai figli della Ceste il pagamento dell’IMU arretrata su quella villetta. Anzi, ci stiamo adoperando insieme ai loro legali per cercare di risolvere tutte le problematiche legate a quell’abitazione”.



Di diverso avviso i legali della famiglia Ceste, gli avvocati Carlo Tabbia e Deborah Abate Zaro, che al sindaco replicano con uno scritto (leggi anche qui) del quale riportiamo a seguire alcuni stralci.

"L’Amministrazione comunale – è la prima di una serie di precisazioni – ha, in più occasioni, espressamente richiesto agli eredi di Elena Ceste il pagamento dell'IMU arretrata quantificata in 7.048 euro, invitando, altresì, i tutori a sottoscrivere un piano di rateizzazione, dopo la formale convocazione, mediante lettera del 16 febbraio scorso, agli stessi inviata. Nel corso del predetto incontro ai tutori veniva altresì esibita copia dei modelli F24 relativi alla predetta imposta, intestati a Michele Buoninconti sino all'anno 2018, precisando che gli stessi avrebbero dovuto farsi carico di tale pagamento".

"Successivamente – si rileva ancora –, i nonni Ceste si rivolgevano agli scriventi e, in data 11/03/2002, veniva fissato incontro presso il Comune di Costigliole, alla presenza anche del sindaco Cavallero, nel corso del quale venivano ribadite dall'Amministrazione comunale le richieste di pagamento dei tributi IMU arretrati, sul presupposto che non si sarebbe potuto considerare per i figli l'immobile sito frazione Motta di Costigliole quale prima casa in quanto, pur avendo ivi mantenuto la residenza, i minori 'come a tutti noto' abitavano coi nonni a Govone".



Dopo quell’incontro e a seguito alle eccezioni presentate dai due legali, le parti si sarebbero riservate un approfondimento della situazione, dopodiché, riferiscono sempre gli avvocati della famiglia, lo scorso 27 aprile il Comune di Costigliole in persona della responsabile finanziaria comunicava che, "all'esito degli accertamenti effettuati, richiamati alcuni articoli di legge, risultava che 'i soggetti passivi (dell'imposta) sono i figli; in caso di minori sarà il tutore il responsabile del pagamento' così concludendo: 'si prega di far pervenire con cortese sollecitudine eventuali considerazioni in merito in quanto l'Ufficio Tributi deve procedere con il recupero dell'imposta".



Gli scriventi contestano quindi "di aver mai ricevuto dall'Amministrazione comunale alcun F24 relativo all'anno 2022 con indicazione degli importi da versare", esprimendo comunque la soddisfazione della famiglia Ceste "per le dichiarazioni rese del sindaco di Costigliole, il quale ha dichiarato di non aver mai richiesto il il pagamento di tale imposta agli eredi Ceste e di voler trovare un 'adeguata soluzione alla questione, impegnandosi a farsi carico delle necessità della famiglia".

[Nella foto d'archivio Franco Ceste e Lucia Reggio, genitori di Elena Ceste, ritratti a fianco della lapide posta nei pressi del luogo in cui venne rinvenuto il corpo]