La sezione provinciale di AIDO in campo con "Pronti... Via", grande evento sportivo per le scuole

Non si sono ancora spenti i positivi riflessi del progetto " Wonderful life con lo sport per la vita " e nuovamente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo scende in campo con al fianco la rete associativa territoriale raccogliendo così una nuova occasione ed opportunità messa a disposizione dal Ministero per l'Istruzione di Cuneo.

"AIDO da tempo collabora con il MI fortemente convinti dell'importanza di portare informazione e cultura nel contesto scolastico studentesco, un'occasione di riflessione per un gesto importante, generoso, altruista, d'amore nei confronti dei pazienti in lista d'attesa per un trapianto" - dice il Presidente della realtà di coordinamento associativa cuneese Gianfranco Vergnano a cui fa eco il vice presidente vicario Enrico Giraudo - "Essere al fianco di ragazzi particolarmente sensibili ad aspetti ed ambiti sociali in un periodo particolare della loro crescita portando valori umani importanti, di vita, è azione non sempre facile vista la volontarietà del nostro operato, ma a cui teniamo in modo particolare, certi che l'adesione al "dono" fatto in modo informato e consapevole sia fondamentale per entrare a far parte ad una squadra che ha come mission ridare una speranza di vita e Pronti...Via è di certo un'occasione preziosa che porterà quel risultato tanto sperato quanto atteso".