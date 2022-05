Mamme ma prima di tutto donne: sono state loro le protagoniste di Quarta Parete

Molto seguita la puntata di QUARTA PARETE andata in onda ieri sera e dedicata alle mamme.

Mamme che ci hanno raccontato le loro storie, tutte molto diverse tra loro. Esperienze e percorsi anche di dolore e di fatica. Perché essere mamme non è scontato e può essere una gabbia, sociale prima di tutto.

In studio con Barbara Simonelli Monia Re, famosa wedding planner, madre adottiva; ancora, Gloria Lerda, mamma di Ettore John Morandi, morto a giugno 2021 a soli 20 mesi, portato via da una malattia genetica rarissima. E infine, in collegamento da Torino, ci saranno Sarah Malnerich e Francesca Fiore, fondatrici del blog Mamma di Merda. Un diritto che rivendicano, una battaglia contro l'idea della madre perfetta e sempre a proprio agio in una sagoma spesso stretta e soffocante.