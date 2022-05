“Ovunque per il bene di tutti”, gli infermieri di Cuneo in piazza per la Giornata Internazionale dell’Infermiere

Ovunque per il bene di tutti - Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”, è questo il tema del 2022 scelto dalla “Fnopi” la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. In occasione del 12 maggio, la Giornata Internazionale dell’Infermiere, dalle 15 alle 19 in piazza Virginio a Cuneo ci saranno numerosi stand tematici informativi e postazioni dimostrative, presidiate da professionisti e studenti infermieri, che riprendendo il concept della “Fnopi”, realizzeranno interventi di promozione ed educazione alla salute rivolti sia alla persona adulta sia al minore, oltre che a presentare la figura dell’infermiere, illustrando i differenti percorsi formativi universitari e le specializzazioni.

Le attività sono organizzate dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo in collaborazione con le Direzioni delle Professioni Sanitarie delle tre Aziende Sanitarie Cuneesi, il Corso di Laurea in Infermieristica di Cuneo e di Novara. Sempre in giornata saranno organizzate delle visite guidate presso il Corso di Laurea in Infermieristica (prenotazioni in loco).