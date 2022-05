Tunnel di Tenda, lavori “a due velocità” tra Francia e Italia: il 20 maggio la nuova CIG

“In tanti chiedono aggiornamenti rispetto alla prossima CIG. Ad oggi è confermata al 20 maggio prossimo, tra una decina di giorni quindi, ed è tutto quel che sappiamo”. A parlare è il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, che risponde ad alcune richieste di aggiornamento rispetto alla situazione dei lavori sul tunnel di Tenda.



“Nel versante francese la ditta Co.ge.fa. procede a circa 12 metri alla settimana con volate realizzate a giorni alterni – spiega Riberi - . Sarà così probabilmente sino a fine mese, poi si inizierà a realizzarle una volta al giorno, per un totale di tre o quattro metri completati alla volta. Sul versante italiano, dove si presume la presenza di altri 100 metri di roccia friabile, si procede attualmente a poco più di un metro al giorno. Gli operai sperano di trovare presto della ‘roccia buona’ che permetta loro di avanzare alla stessa velocità del lato francese”.



Come comunicato dal sindaco le ultime notizie fissano la data della prossima Conferenza Intergovernativa al 20 maggio prossimo. Sarà occasione per analizzare i sondaggi geognostici realizzati in terra francese, su cui basare l’ancoraggio del futuro ponte. Ma ci sono aggiornamenti anche sulla strada “dei 46 tornanti”: “I francesi hanno incaricato la ditta ‘Masala’ di Camporosso di asfaltare e sistemare la strada – dice Riberi - ; dalla prossima settimana è stata chiesta l’autorizzazione al nostro comune per il transito e il trasporto del materiale, a cui abbiamo acconsentito previa stipula di una polizza fideiussoria a copertura degli eventuali danni”.



“L’apertura definitiva della strada non sappiamo ancora quando sarà, non abbiamo più avuto contatti con ANAS: l’accesso alla strada si trova nel loro cantiere e serve l’autorizzazione, che speriamo arrivi in tempo per la CIG – aggiunge Riberi - . Sono convinto la strada riaprirà, e che la volontà della Prefettura di Nizza sia quella di riservarla ai soli residenti: sul nostro tratto non si riscontrano condizioni ottimali e un traffico ad alti numeri potrebbe non essere gestibile. Presto realizzeremo un altro incontro per decidere come muoverci in materia”.