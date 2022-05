Busca, le danneggiano l'auto parcheggiata: i responsabili vengono individuati e la risarciscono

Il grazie di una cittadina di Busca alle forze dell'ordine, i carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno rapidamente identificato gli autori del danneggiamento ai danni di una vettura parcheggiata in una piazza del paese.

Il grazie è stato pubblicato sulla pagina Sei di Busca se... e volentieri lo riportiamo. E' in forma anonima, ma i fatti sono stati confermati dalla locale stazione dei Carabinieri.

"Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 aprile la mia auto, parcheggiata in piazza Giovanni Paolo II a Busca (la piazza adibita a parcheggio che si trova nel Borgo Biandone, sotto alla piazza della Rossa), ha subito un danno ad opera di alcuni sconosciuti che, tirando dei sassi, hanno colpito il parabrezza.

Quando, la mattina seguente, mi sono accorta del danno ho contattato le autorità locali, che mi hanno invitata a sporgere denuncia. Gli inquirenti hanno immediatamente proceduto con le attività investigative, che hanno portato all'identificazione degli autori del reato, che sono stati prontamente contattati e mi hanno risarcita del danno subito.

Con il presente messaggio desidero ringraziare i vigili urbani ed i carabinieri di Busca per la prontezza e per la celerità nel svolgere le indagini e nel prendersi carico della situazione. Vorrei ringraziare anche gli autori del danno che hanno compreso la gravità dell'accaduto e sono stati subito disponibili nello scusarsi di fronte a me e di fronte alle autorità competenti e celeri nel risarcimento dei danni".