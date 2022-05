"C'era con il cuore e con la risata inconfondibile": a Morra di Villar San Costanzo l'ultimo saluto a Paolo Gazzera

Sono stati affissi ora i tiletti, rispettando quelle che erano le sue volontà.

Paolo Gazzera sapeva che la notizia della sua morte si sarebbe diffusa rapidamente, ma desiderava che su di essa fosse mantenuto riserbo, che l'annuncio fosse dato poi a cremazione avvenuta.

È morto improvvisamente nella sua abitazione in frazione Morra di Villar San Costanzo, lo scorso 26 aprile. Di 71 anni, era un uomo molto stimato.

Quel cogliere attraverso gli scatti. Appassionato di fotografia, da Paolo Bedino, che sempre ricordava, Gazzera aveva imparato il mestiere. Con lui nei servizi su eventi e manifestazioni, nelle collaborazioni con La Stampa ed altre testate giornalistiche. Dagli anni '90, invece, l'apertura a Dronero del negozio Foto Service, del quale era cotitolare. Una decina di anni fa, poi, era andato in pensione.

Amante della natura, dello stare insieme e della buona cucina. Amante anche della solitudine, di quel saper custodire per sé un intimo spazio irrinunciabile.

"Su Paolo potevi contare" - dice un caro amico - "In anonimato, era una presenza costante in moltissime realtà del nostro territorio. Lui c'era, senza essere visto e senza voler farsi vedere, facendo però la differenza. E c'era con il cuore, con quella sua risata inconfondibile e la grande umanità. Ha saputo essere, dare tanto alle persone."

Resterà nel cuore del fratello Giovanni, dei cugini e di tutti gli amici. L'ultimo saluto alle ceneri di Paolo Gazzera sarà dato sabato 14 maggio alle ore 14.30, presso la sua abitazione in via Contrada Gelata in frazione Morra di Villar San Costanzo.