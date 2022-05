E' morto il ragionier Peru, Pier Maria Barale, per quasi 30 anni dipendente del Comune di Busca

E’ mancato dopo breve malattia, all'età di 76 anni, il ragionier Pier Maria Barale, conosciuto da tutti come Peru. L'uomo era stato per quasi 30 anni dipendente del Comune di Busca, dove aveva lavorato dal 1967 al 1994.

In seguito, dal 1996, per 20 anni era stato direttore amministrativo della Casa di Riposo SS Annunziata. Era un grande appassionato di pesca e sci e non si faceva mancare, quasi quotidianamente, la partita a “bellotta” al Caffè di Città.

Il ricordo del sindaco Marco Gallo, a nome dell'amministrazione: “Ci stringiamo al dolore della famiglia, in modo particolare a Stefano e Maura. Peru è stato una presenza importante in Comune. Nei quasi trent’anni di servizio ha seguito l’attività di diverse amministrazioni che si sono succedute. Ci mancheranno la sua battuta sempre pronta e la sua allegria”.

Il funerale sarà celebrato il prossimo 13 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Busca, dove domani sera, alle 20, ci sarà la recita del Santo Rosario.