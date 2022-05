Casetta in legno: come sceglierla e dove collocarla

Le casette in legno, per chi dispone di uno spazio esterno, un giardino o un prato, non sono da considerare un semplice complemento di arredo, ma un ambiente abitativo a tutti gli effetti, da utilizzare in base alle esigenze e preferenze di ognuno, creando un box, una rimessa, un ripostiglio per gli attrezzi, un garage per l’auto, o addirittura un ufficio, un laboratorio o un ampliamento della propria casa.

Le migliori casette in legno sono realizzate con legname selezionato e garantito, proveniente da foreste controllate, e sottoposto ad un trattamento impregnante tale da renderlo resistente a qualsiasi evento esterno: sbalzi termici, freddo, sole e raggi UV, pioggia o neve. Un ulteriore aspetto molto importante per le casette in legno, è la notevole resistenza e sicurezza nei confronti degli eventi sismici. Infatti, nelle zone in cui i movimenti sismici sono molto frequenti, il legno viene considerato il materiale per costruzione ideale.

Come abbiamo detto, è importante tenere presente che una casetta in legno naturale, costruita con cura e con materiali di qualità, non è un elemento decorativo, ma è del tutto abitabile, adatta quindi a diversi utilizzi e a risolvere molte esigenze.

Casetta in legno per i bimbi o come area relax

Uno degli utilizzi tradizionali per la casetta in legno è quello di un ambiente dedicato al gioco dei bimbi: grazie alla presenza del legno, un materiale naturale, vivo e in grado di trasmettere calore e armonia, la casetta può trasformarsi in una vera stanza da giochi, da condividere con gli amici e da arredare e allestire con la massima fantasia e creatività.

Naturalmente, anche per gli adulti la casetta in legno può essere usata per un ruolo ricreativo, creando un’area wellness e relax con sauna e vasca idromassaggio, oppure un salotto / biblioteca da dedicare alla lettura oppure per ricevere gli ospiti e gli amici.

In molte situazioni, la casetta in legno diventa una vera e propria dependance della casa, che può essere usata come luogo di lavoro o di studio, o per avere a disposizione una stanza in più, ad esempio per ospitare qualcuno.

Un utilizzo tradizionale per la casetta in legno è anche quello di box e rimessa, dove custodire i mezzi di trasporto, ma anche gli attrezzi per il giardinaggio, gli accessori per lo sport, i mobili da giardino usati in estate, le biciclette e tutto quello che non troverebbe mai posto in casa.

Come si monta una casetta da giardino in legno

Con un sistema di montaggio ad incastro, e la fornitura in kit, le casette in legno sono davvero molto facile da realizzare, non richiedono esperienze particolari né l’uso di attrezzi o altro. Anche chi non abbia esperienze particolari può montarla senza problemi, tuttavia è comunque possibile ricorrere al servizio di montaggio completo.

Un vantaggio della casetta in legno è quella di non richiedere necessità di concessioni e autorizzazioni, come avviene con le strutture in cemento, né di effettuare scavi e lavori invasivi. Solo nel caso di strutture molto ampie può essere utile predisporre. Un fondo in cemento.