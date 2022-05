Cibus 2022: il docufilm delle aziende del nostro territorio protagoniste del food italiano (VIDEO)

L’edizione 2022 di Cibus, Fiera dell’AgroAlimentare di Parma leader nel settore nazionale ed internazionale, è andata oltre le aspettative della vigilia: i numeri sono tornati importanti ed uguali a quelli record della pre-pandemia e si è confermata come la vetrina più importante del made in Italy agroalimentare.

Le aziende si sono presentate con tanti nuovi prodotti, segno che anche durante l’emergenza pandemica hanno continuato la ricerca e la progettazione con l’obiettivo di migliorare e rendere ancora più sostenibili i loro prodotti.

Il nostro gruppo editoriale, MoreNews, per quattro giorni è stato presente a Parma registrando il grande entusiasmo per una ripartenza che trova proprio nella produzione enogastronomica e nella ristorazione un punto di forza. Siamo stati insieme con le aziende dei territori dove operiamo, abbiamo scoperto le novità più interessanti e in questo docufilm che vi proponiamo potrete con

MoreNews non si limita solo a vendere servizi alle aziende, ma vuole anche accompagnarle e sostenerle nel loro percorso di crescita economica ed attenta alla sostenibilità ormai in una area vasta che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria, Lugano e Canton Ticino, Montecarlo e Costa Azzurra.