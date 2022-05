Difese immunitarie: perché si abbassano e come rafforzarle

Le difese immunitarie dell'organismo sono lo scudo con il quale ci si difende da virus, batteri, funghi e agenti patogeni esterni di ogni tipo, inclusi gli allergeni. Si compone di organi come la pelle, ma anche di secrezioni, midollo osseo che produce linfociti, mucose, linfonodi e cellule più o meno specializzate.

Un sistema complesso, dunque, molto efficace ma non infallibile, soprattutto nella stagione invernale, quando può essere più soggetto agli attacchi esterni. Possono comparire allora raffreddori e influenze e occorre essere preparati procedendo a un'adeguata prevenzione o comunque rafforzando più possibile le difese.



Quale supporto per il sistema immunitario?

Un organismo sano di sicuro avrà anche delle difese immunitarie ottimali e ciò dipende molto dallo stile di vita: peso forma, attività fisica, alimentazione bilanciata con tutti i nutrienti indispensabili, oltre all'eliminazione di fonti di stress e di abitudini negative come il fumo sono i comportamenti corretti da mantenere per supportare il sistema immunitario.

Per quanto concerne l'alimentazione, occorre rivolgersi a fonti di vitamina C come gli agrumi, ma anche vitamina B: legumi, cereali, verdure a foglia verde ne sono una rappresentanza. Va benissimo anche la vitamina E, contenuta nella frutta secca, e i probiotici dei latticini, che mantengono anche inalterata la flora intestinale.

Per accrescere l’assunzione di tali complessi vitaminici è possibile ricorrere anche ad appositi integratori alimentari, come ad esempio questi prodotti Resvis che si caratterizzano per una formulazione studiata per supportare al meglio l’organismo nell’importante compito del rafforzamento delle difese immunitarie.

Gli ingredienti presenti in tali integratori vanno dalle già citate vitamine al resveratrolo e possono rappresentare un valido aiuto sia in un'ottica di prevenzione sia per supportare il sistema immunitario in presenza di disturbi come influenza e raffreddore.



Dallo stress alla sedentarietà: quali possono essere le cause delle difese basse

Ad abbassare le difese immunitarie possono contribuire le basse temperature della stagione invernale, nonché una maggiore esposizione ai virus influenzali di svariate tipologie che si possono contrarre soprattutto nei luoghi chiusi.

Laddove le cause non siano patologiche e legate a una specifica malattia, il sistema immunitario può essere più carente in caso di squilibri ormonali momentanei, come accade nelle donne in fase gravidica o in menopausa; anche l'età ha un ruolo determinante e molto dipende anche in questo caso dallo stile di vita seguito fino ad allora; ma negli ultimi decenni ha avuto un forte implemento la componente dello stress e della sedentarietà, che spesso comportano anche scarso riposo notturno: un fisico stanco e stressato abbasserà più facilmente le sue difese immunitarie.

Quali comportamenti adottare per sostenere le difese immunitarie

Tra i sintomi maggiormente riscontrati in caso di abbassamento delle difese immunitarie non vi è solo l'influenza, ma anche una serie di segnali che possono precederla: stanchezza, pelle secca, mal di testa o emicrania, dolori muscolari e anemia dovrebbero indurre a intervenire sullo stile di vita.

In molti casi, può essere sufficiente modificare l'alimentazione, introducendo più nutrienti come quelli citati, limitando più possibile i grassi e gli zuccheri complessi, oppure facendo pasti regolari. Tra le cause secondarie dello stress che abbassa le difese, infatti, vi può essere quella dello scarso appetito o dei pasti veloci e poco sani, inclusa la fondamentale colazione.

Fare attività fisica, più o meno moderata, aumenta non solo il benessere psicofisico in generale, ma contribuisce a rilasciare le endorfine, delle sostanze che hanno effetti benefici persino sul sistema immunitario. Il riposo notturno stesso allontana le tossine accumulate durante il giorno, quindi va preservato evitando di coricarsi troppo tardi o subito dopo una cena abbondante.

In linea generale, per prendersi cura del sistema immunitario è importante seguire delle semplici regole, a partire da una vita sana e da un’alimentazione bilanciata e corretta.