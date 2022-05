Integratori alimentari e cosmetici naturali: quali sono i migliori

Oggi, grazie ad un’attenzione sempre più diffusa nei confronti della salute e del benessere, si fa spesso uso di integratori alimentari e cosmetici caratterizzati da formule di origine naturale, a base di ingredienti biologici, certificati e garantiti.

Questa scelta riguarda sia i prodotti destinati alla cura della bellezza della pelle e del corpo, sia agli integratori alimentari che offrono un valido aiuto nell’assumere alcuni principii nutritivi che possono mancare con un’alimentazione normale.

I migliori integratori e cosmetici bio, a base di estratti naturali e principii attivi vegetali, possono essere acquistati anche online, tuttavia è importante verificare sempre con la massima attenzione la provenienza dei vari ingredienti, sincerandosi che si tratti effettivamente di prodotti naturali di agricoltura biologica.

Come sappiamo, oggi il mercato propone un vastissimo assortimento di prodotti che si definiscono biologici e naturali, ma non sempre si tratta di formule realmente valide e affidabili: scegliere un marchio sicuro per la qualità degli ingredienti e la formula innovativa ed efficace è la soluzione per ottenere il risultato desiderato, sia per la cura della pelle o dei capelli, sia per integrare l’alimentazione con un prodotto d’eccellenza.

Perché scegliere i prodotti della linea a base di Rosa Mosqueta

La linea di cosmetici e di prodotti naturali a base di Rosa Mosqueta permette di usufruire di tutti i benefici effetti che questa pianta è in grado di offrire, sia per la bellezza che per la salute. In particolare, la Rosa Mosqueta è un arbusto che cresce spontaneamente, molto diffuso soprattutto nel Sud America.

Nel tardo autunno, la Rosa Mosqueta produce piccoli fiori bianchi o rosa pallido, che si trasformano verso l’inverno in bacche rosse, al cui interno si trovano semi ricchi di un olio particolarmente ricco di principii attivi benefici per l’organismo.

L’azione antiossidante, rigenerante e idratante delle creme, delle maschere e dei sieri a base di Rosa Mosqueta, consente di effettuare un vero e proprio trattamento di bellezza senza alcuna necessità di recarsi presso un centro estetico, e con la garanzia di utilizzare un prodotto della migliore qualità.

La linea di cosmetici a base di Rosa Mosqueta comprende creme per il corpo e per il viso, creme per il contorno occhi, maschere per il viso e creme antiaging e antirughe, in grado di contrastare gli effetti dell’ossidazione cellulare.

Gli effetti benefici dell’olio di Rosa Mosqueta

Estratto dai semi del frutto della Rosa Mosqueta, l’olio è un vero dono della natura, in grado di offrire una serie di benefici sia al corpo che all’intero organismo.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, l’olio di Rosa Mosqueta svolge una potente azione antiossidante, rigenerante e nutriente, è naturalmente ricco in vitamina E, acidi grassi Omega 3 ed altri elementi che determinano gli effetti di contrasto nei confronti dell’ossidazione delle cellule, riducendo di conseguenza i tipici segni di invecchiamento: rughe di espressione, smagliature, macchie e discromie, cheloidi, piccole cicatrici e segni provocati da un’eccessiva esposizione al sole.

L’olio di Rosa Mosqueta rappresenta inoltre anche un ottimo integratore alimentare, ideale per arricchire la propria dieta quotidiana con acidi grassi Omega 3, piuttosto difficili da assumere attraverso l’alimentazione.