A 100 anni dalla sua nascita Alba dedica una mostra allo scrittore Beppe Fenoglio

In occasione delle manifestazioni per il Centenario (1922-2022) dalla nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, la Sezione albese di Italia Nostra propone una mostra fotografica e documentaria dal titolo “Vecchi mulini nei luoghi fenogliani”.

La descrizione delle misere condizioni della vita contadina, che trapela nelle opere dell’autore albese, mette in rilievo quanto fossero importanti la farina, il pane che con la polenta e le castagne erano un alimento base.

Questa ed altre considerazioni hanno indotto l’Associazione ad occuparsi di alcuni mulini ubicati in paesi citati dallo scrittore. Sono ormai per lo più abbandonati o in stato di degrado, rimasti nei luoghi incontrati nelle sue opere, come Alba, Arguello, Bossolasco, Castino, Cossano Belbo, Dogliani, Feisoglio, San Benedetto Belbo ecc.

La mostra sarà allestita nel salone espositivo della Casa canonica della Parrocchia di San Giovanni ad Alba, piazza Pertinace n.4, dal 20 maggio al 12 giugno p. v.

Sotto i portici su pannelli saranno predisposti e brevemente descritti sia la struttura che l’alimentazione del macchinario di un mulino. Una cartina servirà ad individuare i paesi con i mulini rilevati e alcuni disegni rappresenteranno strutture immaginate per la macinazione.

Nella sala espositiva ci saranno le fotografie stampate sia degli esterni che di alcuni interni di mulini, oltre alle citazioni dei paesi incontrati nelle opere di Fenoglio ed ai cenni storici su quelli fotografati e schedati.

La finalità di tale mostra è quella di portare il pubblico e, soprattutto, i giovani alla conoscenza di questi vecchi fabbricati prima che scompaiano, costituendo angoli di preziosa memoria. C’è poi l’intento di coinvolgere le scuole, affinché i ragazzi possano scoprire questo notevole patrimonio, quale testimonianza di un’architettura particolare del passato da valorizzare, come si prefigge l’attività della Sezione albese, dagli anni ’70 ad oggi, a favore della salvaguardia, della conoscenza e promozione sociale dell’ambiente e del patrimonio culturale.

L’inaugurazione si terrà alle ore 17 di venerdì 20 maggio.

Orari di visita: sabato e domenica ore 10-12; 16-19 o su prenotazione ai numeri: 3482836173 (R. Giretti) o 3314675928 (I. Cocito) .

Info: alba@italianostra.org