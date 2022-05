All’Iris di Dronero la presentazione del docu-film “Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro”

Dai cavier (i commercianti di capelli) alla strada del vallone, dalle tracce degli antenati dei dinosauri ai giovani che si preparano ad ereditare le tradizioni di questa terra, Franco Baudino, 73anni, vissuti nella conca di Elva, in alta Val Maira, montanaro per scelta, racconta il suo amore per la montagna e la sua gente in un docu-film, girato nel corso di oltre un anno.

Fra sentieri e antiche iscrizioni rupestri, Baudino, fa conoscere le storie di un tempo con uno sguardo attento al futuro della montagna, che la sua generazione ha abbandonato. Lo fa come protagonista in un docu-film dal titolo “Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro” realizzato dal torinese Davide Demichelis, giornalista autore e regista di documentari televisivi diffusi dalle emittenti: National Geographic, Rai, NHK, France 5, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Al Jazeera. Autore e conduttore su Rai 3 di Radici, Kilimangiaro, Nanuk, Timbuctu, I viaggi di Davide. Ha realizzato diverse serie di reportage per Il Pianeta delle Meraviglie, Geo & Geo, Kilimangiaro e Trebisonda.