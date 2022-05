Cuneo Music&Art Festival: tanti appuntamenti nelle montagne e città d'arte del cuneese

Il Cuneo Music & Art Festival, con il suo ricco calendario di appuntamenti dal vivo, sarà il cuore della promozione che l’ATL del Cuneese condurrà a Torino nell’ambito dell’Eurovillage al Parco del Valentino.



Da maggio a settembre, grandi nomi della canzone internazionale, performer, artisti internazionali del mondo del cinema e dello spettacolo saranno protagonisti nelle più suggestive location del Cuneese. Musica classica, barocca, occitana, pop e jazz animerà i numerosi palchi a cielo aperto, per momenti di divertimento e relax in uno scenario alpino senza eguali. “L’estate cuneese sarà un tripudio di musica e arte – dichiara Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese - Il Cuneo Music & Art Festival unisce le più importanti iniziative che vantano una tradizione consolidata e che rappresentano un elemento di forte richiamo per la nostra destinazione. La montagna cuneese è outdoor, è cucina tradizionale, ma è anche spettacolo e musica dal vivo, grazie alla scenografia naturale che regalano i paesaggi montani e i centri storici e artistici delle nostre città”.



Tantissimi gli spettacoli in programma in provincia di Cuneo, a partire dalla rassegna Città in Note, con una tre-giorni (13-15 maggio) di appuntamenti musicali con artisti di fama nazionale e internazionale. Il 14 maggio inaugurerà la lunga stagione del jazz con Jazz Visions a Saluzzo e nelle valli del Saluzzese. Appuntamento con Le Stelle della Danza (a Fossano, il 26 giugno, alle ore 16.30 presso Laboratori delle Segherie Chiapella) organizzato da Confartigianato nell’ambito della rassegna Esperienze Artigiane sul Palco. Momenti clou di questa rassegna saranno anche Il grande jazz con Paolo Fresu e Dino Rubino presso il Birrificio Baladin di Piozzo il 19 settembre e Dieci dita con Danilo Rea il 2 ottobre presso le Carpenterie Dronero, all’imbocco della Valle Maira.



Dal 10 al 18 giugno, l’Amicorti Film Festival porterà in programma a Peveragno ospiti internazionali del mondo della cinematografia.



Musica in quota con la stagione di Suoni delle Terre del Monviso che nasce dalla fusione di due rassegne, Suoni dal Monviso e Occit’Amo Festival, con inaugurazione ufficiale il 3 luglio con la cantante Elisa che si esibirà a 1.500 m di quota nella tappa cuneese del suo Back to the Future live tour. Il 7 settembre sarà la volta di Max Gazzé. Durante tutta l’estate si susseguiranno appuntamenti di musica, spettacolo e cabaret che celebreranno la cultura musicale occitana con le sue contaminazioni, la musica classica e pop. In cartellone anche: Roberto Mercandini & Guido Catalano, Hervé Barmasse, il quartetto d’archi della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, il tributo a Lucio Dalla da parte della Fondazione Fossano Musica, il Trio Marciano e i Lou Dalfin.



Altra grande location è l’anfiteatro romano di Bene Vagienna che ospiterà, dal 9 al 23 luglio 2022, il 17° Festival Ferie di Augusto. Concerti dal vivo a luglio anche a Tarantasca con gli appuntamenti di Onde Sonore, rassegna che proporrà una tappa del tour estivo di Matteo Romano.



La 16^ edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival tornerà a Cuneo dal 31 agosto al 4 settembre, preceduta anche quest’anno da appuntamenti “On the road” con una prima tappa ad Alba dal 4 al 7 agosto, a seguire Busca dal 25 al 28 agosto e una data conclusiva a Savigliano il 10 settembre (presso il Museo Ferroviario). Cuneo sarà nuovamente il cuore del Festival dal 31 agosto al 4 settembre con un ricchissimo programma: oltre 90 repliche e 50 compagnie attese da Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, con 3 spettacoli in Prima assoluta e 5 Prime nazionali.



A fine estate la Valle Grana ospiterà a Coumboscuro il Roumiage de Setembre, tradizionale evento culturale e musicale.



Gusto, attività all’aria aperta e grandi spettacoli: questa è l’essenza dell’estate nelle Alpi di Cuneo. Il programma del Cuneo Music & Art Festival è in continuo aggiornamento su www.visitcuneese.it.