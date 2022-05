Covid, approvato emendamento del deputato leghista Gastaldi a favore delle Pro loco

"Viva soddisfazione per l'approvazione alla Camera del mio emendamento al decreto Covid a favore delle Pro loco e degli organizzatori di manifestazioni. Via libera alla proroga, fino al 31 dicembre 2022, per eventi con capienza fino a 1000 posti - e non solo 200 come previsto dall’art. 141 del Tulps - tramite certificazione sulla sicurezza da parte di professionisti iscritti all'albo degli Ingegneri, Periti industriali, Architetti e Geometri.

Un atto dovuto e di buonsenso. In caso contrario, il Sindaco avrebbe dovuto rilasciare la licenza previa verifica della Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale, quest’ultima per eventi maggiormente significativi. All'atto della scadenza, alla fine dell'anno scorso, nessun provvedimento era intervenuto per prorogare la norma in oggetto.

Si rischiava dunque di azzoppare fin da subito la ripartenza delle nostre Fiere e Sagre, dall'alto valore sociale e culturale e con un indotto importante per l'economia dei territori coinvolti.

Era importante ed urgente salvare la stagione primaverile ed estiva delle manifestazioni ed eventi locali. Il mio impegno è rendere strutturale la misura nei prossimi provvedimenti, semplificando la vita degli organizzatori che, come nel caso di Pro Loco e associazioni locali, è composta da volontari innamorati dei propri paesi".