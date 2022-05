Elezioni amministrative: il sottosegretario Molteni a Cuneo per il sostegno a Franco Civallero

Con la campagna elettorale che entra nel vivo nella giornata di venerdì 13 maggio sarà presente a Cuneo il Sottosegretario all’interno Molteni.



L’Onorevole parteciperà prima al convegno del SIULP presso lo spazio incontri della fondazione CRC per poi recarsi a un presidio organizzato all’angolo tra Corso Giolitti e Piazza della Stazione alle ore 11.30.



“Ringraziamo innanzitutto Molteni per la disponibilità - commenta il commissario provinciale Lega Sen. Giorgio Maria Bergesio - che testimonia la vicinanza del nostro Movimento al territorio. Una presenza che vuole essere la prima di tante in questa campagna elettorale. Viste le deleghe del Sottosegretario abbiamo proprio voluto organizzare un presidio in una zona di Cuneo troppe volte oggetto di atti di violenza e più in generale caratterizzata da tanto degrado”.



“Come Lega e con il nostro candidato Sindaco Civallero ci attiveremo sin da subito per ristabilire la vivibilità in quella che dovrebbe essere la porta di entrata della città”.