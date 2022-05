Elezioni Savigliano, Saglione: "Scelte fatte sul turismo hanno avuto poco successo. Occorre individuare un target"

Continua la corsa di Gianfranco Saglione come candidato a sindaco di Savigliano verso il 12 giugno, giorno in cui i cittadini saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale.

Nel suo curriculum amministrativo si segnala un doppio mandato nelle giunte condotte da Sergio Soave tra il 1995 e il 2004 dove fu assessore alla Cultura. È proprio su cultura, eventi e manifestazioni e turismo abbiamo posto qualche quesito al diretto interessato.

Savigliano, città da grandi potenzialità artistiche e culturali. Ma, come evidenzia il rapporto Cuneo 2021 della Camera di Commercio, è maglia nera per numero di posti letto nelle strutture alberghiere tra le ‘sette sorelle’. Come far ‘restare’ i turisti in città?

La mancanza di strutture ricettive costituisce una grave carenza in questo come in altri settori di attività, quali quello imprenditoriale e commerciale. Su questo problema l’amministrazione comunale non può intervenire in maniera diretta con la realizzazione di nuove strutture, ma può farsi promotrice di interventi privati, anche deliberando facilitazioni burocratiche ed economiche per favorire l’interesse di nuovi imprenditori. La realizzazione di una nuova struttura ricettiva pertanto è una priorità da perseguire con determinazione all’interno di una progettualità turistica ed economica complessiva. Una programmazione che deve andare oltre la città, in una politica territoriale di relazioni con le altre amministrazioni del territorio, che possa in una prima fase sopperire alle strutture carenti e favorire la messa a punto di “pacchetti” di percorsi turistici integrati con le realtà vicine, Saluzzo, Fossano, Racconigi, Cavallermaggiore…e perché no, con l’albese. Con tutte queste città esistono legami storici importanti ed eventi storici significativi che vanno rivalutati e possono costituire la base di fruttuose alleanze e progetti condivisi.

Come offerta turistica su cosa puntare e cosa c’è da potenziare?

Sul versante del turismo le scelte fin qui fatte hanno avuto poco successo, in quanto la proposta è stata generica: occorre individuare il target a cui ci si vuole rivolgere (giovani, terza età, gruppi, professioni…) ed il tipo di offerta turistica che si intende proporre (culturale, cicloturistica, naturalistica, gastronomica…) e, come già ricordato, creando collegamenti con le altre realtà del territorio. Puntare su poche manifestazioni, ma qualificate e di specializzazione per far sì che siano attrattive e di richiamo, coinvolgendo anche le frazioni e le aree saviglianesi più periferiche. Occorre progettare per far sì che la nostra città, che pure ha uno dei patrimoni storico-artistici più importanti del Piemonte, presenti peculiarità che possano costituire una motivazione per venirci, un “unicum” che ci caratterizzi e ci distingua.

Lei è stato assessore alla Cultura per dieci anni. Cosa si sente di consigliare a chi avrà questa delega per i prossimi cinque anni?

Il programma elettorale che abbiamo presentato alla cittadinanza è frutto delle proposte emerse della partecipazione dei cittadini all’evento di ascolto del 23 aprile e delle riflessioni all’interno dei gruppi che hanno portato alla costituzione delle liste che sostengono la mia candidatura e costituirà quindi la linea di lavoro, di progettazione e di realizzazione su cui si muoverà chi avrà la delega alla Cultura. Dotare i servizi culturali di spazi adeguati, in particolare la biblioteca civica, creando un polo culturale della città nella zona tra il teatro, l’università, il museo e la gipsoteca e individuando nuovi spazi per il CEMI (scuola di modellismo) e per la protezione civile. Incisività ed interconnessione dell’azione culturale, con progetti qualificanti e significativi, che promuovano, recuperino e conservino il patrimonio storico-artistico della Città e ne qualifichino l’immagine, aumentandone l’attrattività. Riqualificare il centro storico e alcuni spazi cittadini ora quasi dimenticati (ad esempio Ara della Vittoria) o sottoutilizzati (ad esempio Parco Graneris) o da ristrutturare (Piazzetta davanti al Museo Civico) o da definire nella destinazione d’uso (Palazzo Muratori Cravetta). Maggior coordinamento con le associazioni di comuni piemontesi cui aderisce Savigliano (Terre dei Savoia, Artea,...) e tra le stesse istituzioni museali presenti in Città. Questi i punti più significativi del nostro programma. Inoltre nelle istituzioni culturali comunali l’organico di personale, anche apicale, è ai minimi storici, con conseguente riduzione dei servizi offerti o mediazione con proposte culturali calate dall’alto ed approssimative.

Molti sostengono che la struttura della Fondazione Ente Manifestazioni debba recuperare quella coesione territoriale che prevedeva un coinvolgimento più ampio dei centri limitrofi. È d’accordo con questa affermazione?

La Fondazione Ente Manifestazioni è un’importante e qualificata risorsa cittadina che deve essere sostenuta per diventare sempre più il motore dell’organizzazione di eventi, puntando su appuntamenti di qualità e specializzazione, sullo stile di “Quntessenza”: La Fiera della Meccanizzazione Agricola , malgrado il fermo dovuto alla pandemia, grazie alle innovazioni organizzative messe in atto dalla fondazione si è ormai conquistata un ruolo di primo piano a livello nazionale e non solo. È notizia di questi giorni il finanziamento assegnato per trasformare Savigliano nel polo fieristico di riferimento della provincia e del sud torinese. La realizzazione di questo progetto costituirà sicuramente un’ottima base per il maggior coinvolgimento dei centri limitrofi e costituirà anche una sfida per la Fondazione Ente Manifestazioni e per le amministrazioni locali che dovranno sostenere l’Ente, anche economicamente, nel gravoso compito organizzativo che la nuova realtà comporterà. Realtà che oltre ad essere un’opportunità per la nostra economia e per l’occupazione, costituirà anche una forte rivalutazione dell’immagine e dell’attrattività della nostra città. E non potrà non essere collegato a questo importante momento evolutivo l’impegno per favorire la realizzazione a livello locale di quella ricettività alberghiera di cui siamo oggi privi.

Restando sulle manifestazioni. Dopo due anni che hanno in qualche modo fermato tutti gli eventi più storici, da quali stimoli ripartire?



Domenica prossima l’Ente Manifestazioni riprende la realizzazione di “Quintessenza”. Sarà un momento significativo della nostra riqualificata presenza nel panorama provinciale delle manifestazioni, con quella che è davvero un fiore all’occhiello della Fondazione e della nostra città.

Avete in mente qualcosa di nuovo?

Nei giorni scorsi ho avuto un incontro con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni e mi ha favorevolmente colpito il fatto che la richiesta avanzata al candidato sindaco sia stata certamente quella di una maggior attenzione e di un maggior sostegno all’Ente, ma anche quella di poter contare su proposte ed idee. Ho risposto che alcune idee le ho, da tempo. Idee suggerite dall’importante realtà economica costituita dalla produzione agroalimentare del nostro territorio, dal patrimonio artistico e soprattutto da alcuni eventi storici della nostra città.