L'amministrazione Comba promuove la partecipazione a svariati bandi

L’Amministrazione Comba si chiude con la partecipazione ai seguenti bandi, afferenti tra l’altro al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

- bando “Rigenerazione urbana”, insieme ai Comuni del Mombracco. Viene richiesta una cifra complessiva di 5 milioni di Euro, di cui 1 milione destinato a Barge in qualità di capofila per interventi legati all’asse turistico culturale per creare una rete fisica e digitale per la promozione del territorio;

- bando elaborato con l’Associazione “Insieme per… ODV” di Barge per “Servizi e infrastrutture sociali di comunità”, per progetti sulla disabilità. Vengono richiesti 500.000,00 Euro;

- attivazione candidatura del Comune di Barge funzionale a ottenere fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicati alla cosiddetta “Transizione Digitale” delle Pubbliche Amministrazioni, per un totale di Euro 277.226,00. Tale processo di “Transizione Digitale” ha come obiettivo la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, che offra servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini.

L’Amministrazione auspica fortemente un riscontro positivo a queste candidature.