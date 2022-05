Centro incontro Acli di Marene: bilancio solido e tante attività nel cassetto

Il 29 aprile si è riunito il circolo Acli “Centro incontro” di Marene presso la sua sede, per approvare il bilancio dell’associazione e stilare il bilancio delle attività che si sono svolte nel 2021 con tante iniziative nel cassetto per il 2022. Hanno presenziato alla riunione: Ottaviano Diana direttore del patronato Acli provinciale, e Renato Origlia, vice presidente del patronato e responsabile della sede zonale Acli di Savigliano, portando il saluto e i ringraziamenti delle Acli provinciali.

Dice la presidente Francesca Nervo: “Il 2021 è stato un anno complesso per il nostro centro in quanto l’emergenza sanitaria ha vietato le nostre attività fino al 22 giugno. Nonostante ciò, i soci, seppur all’inizio con un po’ di paura, sono tornati ed erano tutti concordi che la socialità era la cosa mancata di più, soprattutto per noi più anziani”.

Il circolo, all’interno della sala comunale, nonostante i problemi della pandemia, nel 2021 ha avuto un aumento di tesserati, che a fine anno risultavano 221 + 6 ultranovantenni.

“Le attività che proponiamo sono adatte a tutte le età – continua la presidente Nervo – dal gioco di carte a quello di bocce, incontri culturali e uscite sia sul territorio che in Italia e si spera presto nuovamente all’estero”.

Nei mesi di luglio e agosto si è ripreso a giocare nel campo bocce di Parco Galvagno, grazie al lavoro di ripristino da parte dei volontari del circolo e dell’associazione “Muovi le mani”. Sono stati allestiti quattro campi da bocce, due per il gioco a petanque e due per il gioco tradizionale.

Conclude Francesca Nervo: “Il bilancio si è chiuso con un piccolo avanzo, grazie anche ad un contributo da parte dell’amministrazione comunale, avanzo che sicuramente ci aiuterà a sostenere gli aumenti di spesa delle utenze. Desideriamo ringraziare davvero tanto l’amministrazione comunale e la sindaca, che in questi anni ci ha sempre sostenuto e crede nei nostri valori”.

Il circolo, per i prossimi mesi, ha in mente molte iniziative proprio in pieno spirito aclista, volto alla socialità e alla condivisione.