Atletica, Coppa Europa dei 10000 metri: Pietro Riva e Anna Arnaudo tra gli azzurri convocati

Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per la Coppa Europa dei 10.000 metri in programma a Pacé, in Francia, sabato 28 maggio.

Sono 11 gli azzurri selezionati per l’evento continentale, di cui 6 uomini e 5 donne.

Tornano a gareggiare in pista Iliass Aouani, campione tricolore di corsa campestre che all’inizio di aprile ha realizzato il miglior debutto di sempre in maratona per un italiano con 2h08:34 a Milano, e la maratoneta azzurra Giovanna Epis, scesa nello scorso dicembre a 2h25:20 sulle strade di Valencia. Nel team spiccano anche i nomi dei vincitori alla recente rassegna nazionale di Brescia, tra gli uomini Pietro Riva e al femminile Anna Arnaudo, vicecampionessa europea under 23 sulla distanza.

Convocati anche tre atleti attesi al debutto in Nazionale assoluta: il ventenne Francesco Guerra, Pasquale Selvarolo e Giovanna Selva.

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI

Iliass AOUANIG.S. Fiamme Azzurre / Atl. Casone Noceto

Yohanes CHIAPPINELLIC.S. Carabinieri Sez. Atl.

Francesco GUERRA G.P. Parco Alpi Apuane

Italo QUAZZOLA Atl. Casone Noceto

Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova

Pasquale SELVAROLO G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Pro Canosa

DONNE

Anna ARNAUDO Battaglio C.U.S. Torino Atl

Gaia COLLI Atl. Valle Brembana

Giovanna EPISC.S. Carabinieri Sez. Atl.

Rebecca LONEDO Atl.Vicentina

Giovanna SELVA Sport Project Vco