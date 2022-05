“Gran Galà del Ciclismo”: parata di stelle al Toselli di Cuneo

Alla Vigilia dell’arrivo della 13^ Tappa “Sanremo-Cuneo” del Giro d’Italia, il Comune di Cuneo, la Cooperativa Quadrifoglio di Pinerolo e l’Associazione Turistica Mondolé organizzano “il Gran Galà del Ciclismo”, una serata memorabile in cui saranno presenti i grandi campioni del panorama nazionale ed internazionale, che hanno scritto pagine importanti della storia del ciclismo.

L’evento si terrà a Cuneo, giovedì 19 maggio a partire dalle 20.30, avrà come location il prestigioso teatro Toselli e sarà aperto a tutti gli appassionati delle due ruote.

I giornalisti sportivi Alessandro Fabretti e Beppe Conti condurranno una serata eccezionale invitando sul palco del teatro, uno ad uno, i grandi campioni del ciclismo: Egan Bernal, Francesco Moser, Alessandro Ballan, Mario Cipollini, Giuseppe Saronni, Sonny Colbrelli, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Paolo Savoldelli, Michele Bartoli, Davide Cassani, Elia Viviani oltre al Direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni.

Tanti saranno gli aneddoti, le avventure, le curiosità, le strategie, i ricordi che verranno svelati dai protagonisti durante le interviste. Il pubblico potrà assistere ad un evento unico nel suo genere: mai così tanti campioni riuniti in un solo appuntamento, assolutamente da non perdere.

La serata sarà anche un’occasione per presentare in anteprima le ultime tre Tappe del Giro d’Italia Under23 che sarà in provincia di Cuneo dal 16 al 18 giugno.