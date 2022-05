La Lpm Bam Mondovì verso gara-2 della Finale Play-off, coach Solforati indica la strada: "Limitare gli errori...in un PalaManera che ci spinge e ci sostiene" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì si prepara in vista di gara-2 della Finale Play-Off per la promozione in A1 contro la Cbf Balducci Macerata. La "rocambolesca" sconfitta (3-2) patita domenica scorsa nelle Marche in gara-1 ha di fatto complicato i piani di Taborelli e compagne, che ora sono costrette a vincere il secondo atto di questa finale per portare la sfida alla "bella" di gara-3.

La corsa al biglietto in casa Puma, per quella che in ogni caso sarà l'ultima gara casalinga della stagione, procede spedita e il PalaManera viaggia verso il sold-out. A quattro giorni da Mondovì-Macerata abbiamo fatto il punto in casa Puma con il tecnico Matteo Bibo Solforati. L'allenatore delle Pumine, stuzzicato dal cronista, si è espresso con un "pizzico" di scaramanzia anche sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: