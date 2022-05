Volley maschile A2, playoff: Bergamo o Reggio Emilia? Questa sera si conoscerà l'avversaria di Cuneo in finale

E' in programma questa sera Gara 3 della semifinale playoff di A2.

Agnelli Tipiesse Bergamo e Conad Reggio Emilia si giocano l'accesso in finale: la vincente affronterà la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che ha avuto la meglio (in due partite) su Santa Croce.

Sfida da dentro o fuori per lombardi ed emiliani, a partire dalle ore 20.30.

Gara 3 Semifinali Play Off A2 Credem Banca

Mercoledì 11 maggio 2022, ore 20.30

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia

Arbitri: Talento Matteo, Pristerà Rachela

Video Check: Fichera Giuseppe

Segnapunti: Ricci Giacomo Ferdinando

Variazione impianto: Palasport di Bergamo

Diretta YouTube Volleyball World

Il programma delle Finali (in caso di vittoria in Semifinale di Reggio Emilia, sarà Cuneo a partire in casa come testa di serie)

Gara 1 Finale Play Off A2 Credem Banca

Domenica 15 maggio 2022, ore 18.0

(Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia) – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Diretta YouTube Volleyball World

Gara 2 Finale Play Off A2 Credem Banca

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 20.30

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – (Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia)

Diretta YouTube Volleyball World

Gara 3 Finale Play Off A2 Credem Banca

Sabato 21 maggio 2022, ore 20.30

(Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia) – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Diretta YouTube Volleyball World

Eventuale Gara 4 di Finale Play Off A2 Credem Banca

Mercoledì 25 maggio 2022, ore 20.30

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – (Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia)

Diretta YouTube Volleyball World

Eventuale Gara 5 Finale Play Off A2 Credem Banca

Domenica 29 maggio 2022, ore 18.00

(Vincente Agnelli Tipiesse Bergamo/Conad Reggio Emilia) – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Diretta YouTube Volleyball World