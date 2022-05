Avventura e divertimento in natura: rafting, e non solo, allo Stura River Village a Gaiola [VIDEO]

Siamo a Gaiola, pochi chilometri di distanza da Cuneo. Dopo il ponte dell'Olla, si prende una strada a sinistra e si va verso lo Stura, il fiume che ha scavato la bellissima valle che porta al Colle della Maddalena e quindi in Francia.

Una strada tra i prati e si arriva allo Stura River Village, dove ad accoglierci c'è Paolo Camurati, genovese ma ormai da anni qui, dove vive con la moglie e due figli.

Paolo è un appassionato di canoa, attività di cui si è innamorato da giovanissimo, e qui ha dato vita ad un centro per fare rafting.

E dove vivere un'avventura adrenalinica, che si può fare in gruppo, dai sei anni in su: sei chilometri di divertimento tra le rapide e i massi lungo lo Stura che, dopo le ultime piogge, è davvero garanzia di divertimento.

Non solo rafting. Il villaggio offre anche dei bellissimi chalet per fare glamping e pernottare in piccole casette in legno. C'è la piscina, c'è la sauna; si possono noleggiare le bici elettriche e c'è il servizio di "bicigrill", dove chiunque può fermarsi, ricaricare le proprie bici e bersi una bibita fresca. C'è infatti anche un bar.

Il tutto in un contesto naturale bellissimo e curato in ogni dettaglio.

Vedere per credere

Per ogni informazione, per conoscere disponibilità e prezzi troverete tutte le informazioni consultando il sito https://www.rafting-canoa.it