Beach mini rugby: l’Alba Rugby in campo a Chiavari per il 1° Memorial “Lele Remaggi”

E’ con grande orgoglio che l’Alba Rugby comunica l’invito a partecipare al 1° Memorial “Lele Remaggi” di Beach Mini Rugby che si svolgerà a Chiavari, in provincia di Genova, nei giorni del 21 e 22 maggio prossimi.

Al trofeo partecipano due squadre di categoria Under 11 (nati/e 2011/2012) provenienti dai Comitati Regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.

L’Alba Rugby sta partecipando con regolarità ai concentramenti per le diverse under, dall’under 7 all’under 17 manifestando serietà e voglia di aggregazione.

Questo invito è l’ennesima opportunità per condividere, insieme ad altri atleti, una bella esperienza come il beach mini rugby e dirigenti e genitori sono entusiasti di poterli accompagnare a questo evento.

In parallelo, il 21 maggio, le under 7 e 9 saranno impegnate al 1° Torneo Berruto Pasta Cup 2022 che avrà luogo a Chieri (Torino), e l’under 13 al concentramento presso il campo di Asti.

Anche in queste occasioni gli atleti albesi porteranno alta la bandiera dell’amicizia e della lealtà che contraddistingue questo meraviglioso sport e di conseguenza l’Alba Rugby. E come dice il motto dell’Alba Rugby…a tutti gli atleti…"daie mach!".