A Dronero la cittadinanza benemerita alla professoressa Elda Gottero

Tale riconoscimento viene assegnato: "per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi. Per il personale apporto al miglioramento della convivenza sociale seguente anche al generoso impegno nel lavoro e nella gestione politica ed amministrativa e per l'esemplare affezione ed interessamento verso la Città e la Comunità di Dronero testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuoverne la conoscenza e la valorizzazione".

La cittadinanza benemerita è un atto voluto con forza da tantissime persone che hanno avuto la fortuna e il piacere di incrociare nella propria vita la professoressa Gottero.