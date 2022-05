A Rifreddo riapre il bar agli impianti sportivi

Riapre il “bar” degli impianti sportivi rifreddesi di via della Palestra numero 1. L’inaugurazione è prevista per venerdì 18 maggio a partire dalle ore 18.



In occasione dell’apertura ci sarà la possibilità di usufruire al prezzo di 10 euro di: apericena, consumazione e tesseramento. Una cifra che i gestori hanno deciso di scontare a 8 euro per i loro compaesani rifreddesi. Con la riapertura del locale di somministrazione gli impianti sportivi rifreddesi tornano ad operare a pieno regime dopo il lungo periodo di difficoltà dovuto alla pandemia.



“Dopo un periodo difficile - ci spiega il presidente del Volley Saluzzo Valter Rosso - siamo lieti di riproporre a pieno ritmo. Oltre al bar proporremo le attività al coperto ed all’esterno che riguardano pallavolo, beach volley e bocce, i nostro champ estivi e naturalmente i tornei legati alla festa patronale rifreddese. Per ciò che riguarda l’apertura di venerdì invito tutti a partecipare in modo da fare amicizia con i simpatici gestori del bar e per chi ancora non li avesse frequentati scoprire i nostri impianti”.



Più in generale occorre dire al momento gli impianti sono aperti dalle ore 18 alle ore 24 dal lunedì al venerdì mentre nel fine settimana e in altri orari l’apertura dovrà essere concordata con il gestore. Chi, invece, volesse maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Saluzzo Volley può visitare la pagina Facebook dedicata oppure contattare il numero Whatsapp del sodalizio sportivo 331/8887951.