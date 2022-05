Al Caffè Letterario di Bra si legge “Io salvo il Pianeta” di Guido Caroselli e Raffella Costa

La salvaguardia del pianeta è una vera e propria impresa, titanica, possiamo dire. Spesso però si fa l’errore di pensare che le azioni del singolo non abbiano alcuna ricaduta sull’ambiente. La verità è invece che i piccoli gesti quotidiani possono fare molto per il pianeta e anche per noi stessi. Ma da dove cominciare?

Fresca di stampa per Typimedia Editore, arriva in libreria e in edicola “Io salvo il Pianeta, 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra” a cura di Guido Caroselli e Raffella Costa. Una guida utile, indispensabile, per essere cittadini del mondo più consapevoli e avveduti (è possibile acquistare il libro online sul sito www.typimediaeditore.it).

Parliamo di un libro di grande attualità e di prezioso servizio pubblico. Perché, nel sottolineare la fase estremamente complessa che vive il nostro ecosistema globale, ci incoraggia a perseguire un’idea di etica ambientale che passa attraverso le tante piccole, ma buone azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica tutti i giorni.

Guido Caroselli, volto noto della Rai e famoso meteorologo, insieme alla giornalista Raffaella Costa, ci aiuta a prendere coscienza della situazione reale in cui versa oggi il pianeta e di quanto il contributo di ciascuno sia fondamentale per affrontare l’emergenza ambientale, a partire dalla semplice quotidianità. Le 100 azioni (+1) riguardano, infatti, ogni aspetto della nostra giornata: dall’alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai passatempi più usuali, fino al nostro modo di concepire la gestione della casa o dell’ufficio.

Leggendo il libro, scopriremo come e perché eliminare gli spifferi in casa, riciclare la carta, non gettare nel lavello l’olio della frittura, rinunciare, quando possibile, all’ascensore, selezionare il “pesce giusto” da portare sulle nostre tavole e altro ancora sono tutti gesti importanti per la salvaguardia del pianeta.